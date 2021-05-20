Погода в Украине во второй половине мая улучшится и принесет летнее тепло без осадков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В своем прогнозе на следующие несколько дней она отметила, что на смену дождям в Украину придет антициклон Vesna.

В пятницу, 21 мая, в большинстве регионов осадки маловероятны, лишь кое-где на Западе. Локальные грозовые дожди возможны в Одесской и Винницкой областях.

Температура будет умеренной, в течение дня 15°-21°, на юго-востоке Украины 20°-24°.

Погода в Киеве ближайшей ночью составит около 10 °, завтра днем ​​- 18°-19°.

В субботу, 22 мая, в украинских областях будет солнечно и тепло.

В воскресенье, 23 мая, дожди с порывистым ветром пройдут на Западе, Севере и в центральной части Украины. На юге и востоке воскресенье будет, как летом — солнце и 23 °-29°.

Погода в мае

Согласно прогнозам синоптиков, погода в мае в Украине будет ожидаемо теплой.

Средняя месячная температура прогнозируется на уровне 15-18°, в горах — 11-13°.

Эти показатели на 1-1,5° выше средних многолетних значение.