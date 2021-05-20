Погода в Україні у другій половині травня покращиться і принесе літнє тепло без опадів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
У своєму прогнозі на наступні декілька днів вона зазначила, що на зміну дощам до України прийде антициклон Vesna.
У п’ятницю, 21 травня, у більшості регіонів опади малоймовірні, лише подекуди на Заході. Локальні грозові дощі можливі в Одеській та Вінницькій областях.
Температура буде помірною, протягом дня 15°-21°, на південному сході України 20°-24°.
Погода в Києві найближчої ночі становитиме близько 10°, завтра вдень – 18°-19°.
В суботу, 22 травня, в українських областях буде сонячно і тепло.
В неділю, 23 травня, дощі з поривчастим вітром пройдуть на Заході, Півночі та в центральній частині України. На півдні та сході неділя буде, як влітку – сонце та 23°-29°.
Погода в травні
Згідно з прогнозами синоптиків, погода в травні в Україні буде очікувано теплою.
Середня місячна температура прогнозується на рівні +15-18°, у горах – +11-13°.
Ці показники на 1-1,5° вищі за середні багаторічні значення.