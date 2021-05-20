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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

Літо наприкінці травня: синоптик спрогнозувала різке потепління в Україні

Літо наприкінці травня: синоптик спрогнозувала різке потепління в Україні

Погода в Україні у другій половині травня покращиться і принесе літнє тепло без опадів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

У своєму прогнозі на наступні декілька днів вона зазначила, що на зміну дощам до України прийде антициклон Vesna.

У п’ятницю, 21 травня, у більшості регіонів опади малоймовірні, лише подекуди на Заході. Локальні грозові дощі можливі в Одеській та Вінницькій областях.

Температура буде помірною, протягом дня 15°-21°, на південному сході України 20°-24°.

Погода в Києві найближчої ночі становитиме близько 10°, завтра вдень – 18°-19°.

В суботу, 22 травня, в українських областях буде сонячно і тепло.

В неділю, 23 травня, дощі з поривчастим вітром пройдуть на Заході, Півночі та в центральній частині України. На півдні та сході неділя буде, як влітку – сонце та 23°-29°.

Погода в травні

Згідно з прогнозами синоптиків, погода в травні в Україні буде очікувано теплою.

Середня місячна температура прогнозується на рівні +15-18°, у горах – +11-13°.

Ці показники на 1-1,5° вищі за середні багаторічні значення.

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