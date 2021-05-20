Министерство цифровой трансформации запустило цифровую платформу СВОИ, которая поможет эффективно взаимодействовать местной власти с населением.

Платформа уже работает в девяти областях Украины и охватывает 21 общину, среди крупных городов к СВОИ присоединились Одесса, Луцк, Винница, Каменское, Тернополь, Хмельницкий и Северодонецк.

СВОИ сочетает в себе конструктор, с помощью которого общины могут создавать свои сайты и муниципальный чат-бот для граждан.

— Мы решили создать удобное приложение для того, чтобы каждая община могла создать свой веб-сайт. Мы хотели создать больше, чем чат-бот для информирования. Мы хотели, чтобы этот чат-бот предоставлял возможность гражданам вступать во взаимодействие с обществом, например подавать петиции, становиться в очередь, — рассказал президент Фонда Восточная Европа Виктор Лях.

Как присоединиться к чат-бота?

Чтобы воспользоваться услугами СВОИ нужно присоединиться к чат-бота в мессенджере и нажать НАЧАТЬ.

Сейчас подключиться к чат-боту можно по ссылке в Telegram или Viber.

Функционал чат-бота СВОИ

Затем необходимо выбрать территориальную общину из перечня и авторизоваться.

После этого можно будет выбрать один из трех разделов: Услуги, Моя община и Я+Власть.

В рубрике Услуги можно узнать информацию о местном ЦНАП и админуслугах.

В блоке Я+Власть можно написать электронное обращение, отзыв, а также проголосовать за петицию или поддержать проект общественного бюджета.

В разделе Мой город содержится справочная информация о местных учреждения, службы, а также о последних событиях и новостях в вашей общине.

Регистрация ФЛП в Дія

С 17 мая в приложении Дія появилась возможность за несколько минут самостоятельно зарегистрировать ФЛП.

О том, как это правильно сделать, читайте в материале Фактов ICTV.