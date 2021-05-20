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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Новий чат-бот для комунікації з місцевою владою СВОЇ – як ним користуватись

Новий чат-бот для комунікації з місцевою владою СВОЇ – як ним користуватись

Міністерство цифрової трансформації запустило цифрову платформу СВОЇ, яка допоможе ефективно взаємодіяти місцевій владі із населенням.

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Платформа вже працює у дев’яти областях України та охоплює 21 громаду, серед великих міст до СВОЇ долучились Одеса, Луцьк, Вінниця, Кам’янське, Тернопіль, Хмельницький і Сєвєродонецьк.

СВОЇ поєднує в собі конструктор, за допомогою якого громади створюватимуть свої сайти та муніципальний чат-бот для громадян.

– Ми вирішили створити зручний додаток для того, щоб кожна громада могла створити свій веб сайт. Ми хотіли створити більше, ніж чат бот для інформування. Ми хотіли, щоб цей чатбот надавав можливість громадянам вступати у взаємодію з громадою, наприклад подавати петиції чи ставати у чергу, – розповів  президент Фонду Східна Європа Віктор Лях.

Як долучитись до чат-боту? 

Щоб скористатися послугами СВОЇ потрібно долучитись до чат-боту у месенджері та натиснути РОЗПОЧАТИ.

Наразі підключитись до чат-боту можна за посиланням у Telegram або Viber.

Функціонал чат-боту СВОЇ

Потім необхідно обрати територіальну громаду з переліку та авторизуватися.

Після цього можна буде обрати один з трьох розділів: Послуги, Моя громада та Я+Влада.

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У рубриці Послуги можна дізнатись інформацію про місцевий ЦНАП та адмінпослуги.

У блоці Я+Влада можна написати електронне звернення, відгук, а також проголосувати за петицію чи підтримати проект громадського бюджету.

У розділі Моє місто міститься довідкова інформація про місцеві установи, служби, а також про останні події та новини у вашій громаді.

Реєстрація ФОП у Дії

З 17 травня у додатку Дія з’явилась можливість за кілька хвилин власноруч зареєструвати ФОП.

Про те, як це правильно зробити, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації

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