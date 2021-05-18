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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

В Украине до 2024 года все госуслуги будут предоставлять онлайн — план Минцифры

портал дія

За три года, до 2024 года Министерство цифровой трансформации хочет 100% государственных услуг перевести онлайн.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время всеукраинского форума Украины 30. Цифровизация.

— У нас есть цель построить удобное государство с точки зрения государственных услуг. Если большинство стран занималось этим 20-30 лет, то Украина занимается этим направлением последние несколько лет, — добавил он.

По его словам, цифровая трансформация Украины — это удобство для граждан, чтобы они не стояли в очередях, а также это еще и антикоррупция.

Также Михайлов отметил, что важно, чтобы обмен информацией в Украине онлайн преобладал над обменом бумажным.

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