20 мая на внеочередном заседании Верховной Рады нардепы проголосовали за ряд законов, расширяющих полномочия частных исполнителей.
Речь идет о трех законах — №4330, №4331 и №4532.
Законопроект №4330 приняли за основу в первом чтении, за проголосовали 268 народных депутатов.
Он предусматривает внесение изменений в законодательные акты по расширению полномочий частных исполнителей.
В частности речь идет о предоставлении полномочий взимать административные штрафы и осуществлять взыскание в случаях, когда должниками являются государственные или коммунальные предприятия.
Но частные исполнители получат возможность взимать суммы не больше 100 тыс. грн.
Также закон №4330 предусматривает постепенное уравнивание полномочий для государственных и частных исполнителей.
Закон №4330 by Софія Зінов’єва on Scribd
За проект закона №4331 проголосовали 272 народных избранника. Он также направлен на расширение полномочий частных исполнителей и предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.
Цель закона заключается в расширении полномочий частных исполнителей по принудительному исполнению ими постановлений по делам об административных правонарушениях.
закон 4331 by Софія Зінов’єва on Scribd
Последний законопроект №4532 предусматривает внесение изменений в Таможенный Кодекс, его поддержали 273 народных депутата.
Документ призван расширить полномочия частных исполнителей на принудительное исполнение постановлений о наложении штрафа за нарушение таможенных правил.
4532 by Софія Зінов’єва on Scribd
Внеочередное заседание Рады 20 мая
Кроме расширения полномочий частных исполнителей в четверг 20 мая на заседании будут рассмотрены еще пять важных законопроектов.
В частности об изменениях в законодательстве о присоединении к газотранспортной или газораспределительной системе и совершенствовании корпоративного управления в банках.