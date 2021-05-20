20 мая на внеочередном заседании Верховной Рады нардепы проголосовали за ряд законов, расширяющих полномочия частных исполнителей.

Речь идет о трех законах — №4330, №4331 и №4532.

Законопроект №4330 приняли за основу в первом чтении, за проголосовали 268 народных депутатов.

Он предусматривает внесение изменений в законодательные акты по расширению полномочий частных исполнителей.

В частности речь идет о предоставлении полномочий взимать административные штрафы и осуществлять взыскание в случаях, когда должниками являются государственные или коммунальные предприятия.

Но частные исполнители получат возможность взимать суммы не больше 100 тыс. грн.

Также закон №4330 предусматривает постепенное уравнивание полномочий для государственных и частных исполнителей.

Закон №4330 by Софія Зінов’єва on Scribd

За проект закона №4331 проголосовали 272 народных избранника. Он также направлен на расширение полномочий частных исполнителей и предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Цель закона заключается в расширении полномочий частных исполнителей по принудительному исполнению ими постановлений по делам об административных правонарушениях.

закон 4331 by Софія Зінов’єва on Scribd

Последний законопроект №4532 предусматривает внесение изменений в Таможенный Кодекс, его поддержали 273 народных депутата.

Документ призван расширить полномочия частных исполнителей на принудительное исполнение постановлений о наложении штрафа за нарушение таможенных правил.

4532 by Софія Зінов’єва on Scribd

Внеочередное заседание Рады 20 мая

Кроме расширения полномочий частных исполнителей в четверг 20 мая на заседании будут рассмотрены еще пять важных законопроектов.

В частности об изменениях в законодательстве о присоединении к газотранспортной или газораспределительной системе и совершенствовании корпоративного управления в банках.