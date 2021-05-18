Цього тижня народні депутати зберуться на ще одне позачергове засідання Верховної Ради. Воно відбудеться на вимогу президента Володимира Зеленського у четвер, 20 травня, о 16.00.

Спікер парламенту Дмитро Разумков підписав відповідне розпорядження, повідомила його прес-секретар Ольга Туній.

За її словами, у порядку денному вісім важливих законопроектів.

Зокрема, три документи стосуються повноважень приватних виконавців (№4330, №4331, №4532), змін до законодавства щодо приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи (№4578), а також – вдосконалення корпоративного управління в банках (№4367).