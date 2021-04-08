Государственное управление делами оценило стоимость работ по ремонту и восстановлению здания Офиса президента, поврежденного после митинга, который прошел 20 марта.

Сумма работ по ремонту здания и его прилегающей территории составляет 1 571 610 грн. В ГУД также отметили, что именно входит в стоимость ремонтных работ.

В частности чистка фасада и площади обошлась в 297 200 грн. На ремонт дверных блоков (9 штук) потратили 1 158 600 грн, а окна обошлись в 85 тыс. грн.

Также в стоимость вошли непредсказуемые работы и покрытия рисков — это стоило 30 810 грн.

Протесты под Офисом президента

20 марта в Киеве состоялись протесты в поддержку активиста Сергея Стерненка. Сначала митингующие мирно выражали свои требования.

Однако в тот вечер неизвестные залили стены здания Офиса президента краской, разбили окна и пытались поджечь табличку президент Украины, которая висела на стене здания.

Впоследствии в Офисе главы государства сообщили, что действия протестующих нанесли ущерб в размере почти 2 млн грн. В МВД отметили, что действия протестующих были похожи на заказное насилие.