У Києві сьогодні, 21 травня, біля Подільського відділку поліції відбувається акція протесту проти поліцейського свавілля під назвою Зупинимо сафарі поліції на Подолі.

На вулиці Хорива, 20 зібралися сотні мітингувальників, серед яких культурні діячі, жителі Подолу, ді-джеї.

Люди тримають плакати Вороги проливають кров українців на війні, поліція проливає цю кров у столиці, Ми просимо толерантного відношення, Поліцію на переробку, Не знайдуть, так підкинуть тощо. Вони виступають проти зухвалих дій поліції та необґрунтованих обшуків.

Серед вимог мітингувальників:

покарати поліцейських, котрі 19 травня побили на Подолі художника Дмитра Богайчука;

звільнити начальника Подільського відділку поліції Павла Василенка;

притягнути до відповідальності правоохоронців, котрі 15 травня провели незаконний рейд на вулиці Нижньоюрківська;

припинити незаконні рейди та неправомірні обшуки, із застосуванням сили та підкиданням наркотиків.





















Ми просимо толерантності: у Києві відбуваються протести під відділком поліції / 5 фотографий

Паралельно із акцією Зупинимо сафарі поліції на Подолі відбувається мітинг за закриття закладів на Подолі.

Там люди стоять із плакатами з вимогою “зупинити наркотичний геноцид українців”, Оголошуємо війну наркозалежності та Притони Closer, KellerBar, Хвильовий, Космос, Рівер-порт – ганьба для спільноти Києва.







Ми просимо толерантності: у Києві відбуваються протести під відділком поліції / 2 фотографии

За словами одного із учасників цієї акції, люди вийшли для того, щоб протидіяти поширенню наркотичних речовин у столиці.

Передісторія протестів

15 травня правоохоронці зірвали два концерти на вулиці Нижньоюрківська. За словами очевидців, поліція розігнала не лише відвідувачів у клубі, але й тих, хто був поруч із радіостанцією 20ft Radio та у ресторані Savage Food. Тоді там перебували близько десяти осіб, серед яких діти.

18 травня поліцейські побили та затримали двох підлітків. За словами свідків, юнаки мирно слухали музику на вулиці. Також поліцейські проводили обшуки хлопців без понятих. Згодом у мережі з’явилося відео, як правоохоронці засовують у кишеню підлітка щось, а потім саджають у службове авто. У поліції Києва заявили, що у хлопця випали гроші.

19 травня поліція неправомірно затримала і застосувала силу до художника і музиканта Дмитра Богайчука.