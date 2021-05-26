У Києві комунальна корпорація КМДА Київавтодор оголосила тендер на капітальний ремонт Хрещатику і оцінила вартість робіт у 741 млн грн.
Ремонт має завершитись до кінця 2023 року, а аукціон запланований на 30 липня 2021 року.
За ці кошти збираються змінити плитку на тротуарах на гранітні плити 10 см завтовшки.
Такими плитами облицюють парапети і сходи, а також встановлять декоративні кулі з граніту.
У ході робіт запланований також капітальний ремонт двох підземних переходів на розі Хрещатика та Прорізної та біля Майдану Незалежності.
На деяких виходах із підземного переходу встановлять спеціальні підйомники для людей з інвалідністю, а також замінять освітлення і водовідведення.
Хрещатик зокрема збираються озеленити каштанами.
Модернізація хрущовок
До 2040 року у столиці перебудують усі хрущовки.
Голова комунальної організації Інституту Генерального плану міста Києва Сергій Борневицький заявив, що програма передбачає реконструкцію та утеплення будівель з надбудовою одного-двох поверхів.