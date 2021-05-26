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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Хрещатик планують капітально відремонтувати: що змінять за 741 млн грн

Хрещатик планують капітально відремонтувати: що змінять за 741 млн грн

У Києві комунальна корпорація КМДА Київавтодор оголосила тендер на капітальний ремонт Хрещатику і оцінила вартість робіт у 741 млн грн.

Ремонт має завершитись до кінця 2023 року, а аукціон запланований на 30 липня 2021 року.

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За ці кошти збираються змінити плитку на тротуарах на гранітні плити 10 см завтовшки.

Такими плитами облицюють парапети і сходи, а також встановлять декоративні кулі з граніту.

У ході робіт запланований також капітальний ремонт двох підземних переходів на розі Хрещатика та Прорізної та біля Майдану Незалежності. 

На деяких виходах із підземного переходу встановлять спеціальні підйомники для людей з інвалідністю, а також замінять освітлення і водовідведення.

Хрещатик зокрема збираються озеленити каштанами.

Модернізація хрущовок

До 2040 року у столиці перебудують усі хрущовки.

Голова комунальної організації Інституту Генерального плану міста Києва Сергій Борневицький заявив, що програма передбачає реконструкцію та утеплення будівель з надбудовою одного-двох поверхів.

Фото: Depositphotos

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