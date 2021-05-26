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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Лещенко пояснив, як працюватиме портал геопросторових даних

Лещенко пояснив, як працюватиме портал геопросторових даних

Портал геопросторових даних забезпечуватиме відкритість інформації. Також він дасть користувачам можливість простого пошуку та доступу до будь-яких даних національного, регіонального та місцевого рівнів на єдиній картографічній основі – про землю, воду, ліс, природні ресурси, інфраструктуру, комунікації.

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко під час всеукраїнського форуму Україна 30. Земля.

– Ми надамо доступ усім громадянам для того, щоб суспільство почало інтегруватись, бачити та сприймати всю інформацію, яка накопичується в геопорталі у режимі реального часу, – пояснив міністр.

За його словами, до цього порталу пілотного проекту Національної інфраструктури геопросторових даних вже підключені різноманітні дані центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громад.

Також Лещенко додав, що такий проект буде давати економічне зростання Україні та стимулюватиме інвестиції у країну.

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