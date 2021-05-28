В Киеве заработает большой центр Covid-вакцинации на территории ВДНХ

В субботу, 29 мая, на территории Национального комплекса Экспоцентр Украины (ВДНХ) в Киеве начнет действовать центр вакцинации от коронавируса.

Об этом во время ежедневного брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко.

— С завтрашнего дня на базе международного выставочного центра будет работать большой центр вакцинации от Covid-19. Спасибо за позицию и желание помочь городу, — добавил Кличко.

Мэр Киева назвал это примером взаимодействия социально-ответственного бизнеса с городом.

В центре вакцинации в выходные дни прививки вакциной CoronaVac делать киевлянам, которые зарегистрировались в приложении Дія.

Вакцинация от Covid-19 в Киеве

По состоянию на 28 мая прививку от коронавируса получили уже более 113 тысяч киевлян.

Большинство вакцинированных граждан — это медики, учителя, социальные работники, а также паралимпийцы и маломобильные киевляне.

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