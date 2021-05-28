У Києві запрацює великий центр Covid-вакцинації на території ВДНГ

В суботу, 29 травня, на території Національного комплексу Експоцентр України (ВДНГ) у Києві почне діяти центр вакцинації від коронавірусу.

Про це під час щоденного брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.

– Від завтра на базі міжнародного виставкового центру працюватиме великий центр вакцинації від Covid-19. Дякую за позицію і бажання допомогти місту, – додав Кличко.

Мер Києва назвав це прикладом взаємодії соціально-відповідального бізнесу з містом.

В центрі вакцинації у вихідні дні щеплення вакциною CoronaVac робитимуть киянам, які зареєструвалися в додатку Дія.

Вакцинація від Covid-19 в Києві

Станом на 28 травня щеплення від коронавірусу отримали вже понад 113 тисяч киян.

Більшість вакцинованих громадян – це медики, вчителі, соціальні працівники, а також параолімпійці та маломобільні кияни.

Детальніше про вакцинацію від коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.