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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

У Києві запрацює великий центр Covid-вакцинації на території ВДНГ

У Києві запрацює великий центр Covid-вакцинації на території ВДНГ

В суботу, 29 травня, на території Національного комплексу Експоцентр України (ВДНГ) у Києві почне діяти центр вакцинації від коронавірусу.

Про це під час щоденного брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.

– Від завтра на базі міжнародного виставкового центру працюватиме великий центр вакцинації від Covid-19. Дякую за позицію і бажання допомогти місту, – додав Кличко.

Мер Києва назвав це прикладом взаємодії соціально-відповідального бізнесу з містом.

В центрі вакцинації у вихідні дні щеплення вакциною CoronaVac робитимуть киянам, які зареєструвалися в додатку Дія.

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Станом на 28 травня щеплення від коронавірусу отримали вже понад 113 тисяч киян.

Більшість вакцинованих громадян – це медики, вчителі, соціальні працівники, а також параолімпійці та маломобільні кияни.

Детальніше про вакцинацію від коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

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