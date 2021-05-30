У ніч з 29 на 30 травня помер член Національної спілки письменників України, публіцист та громадський діяч Михайло Слабошпицький.

Про це повідомила його дружина Світлана Короненко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

– Сьогодні вночі помер Михайло Слабошпицький. Люблю. Плачу, – коротко написала його дружина.

Водночас Світлана Короненко не повідомила, з якої причини помер громадський діяч. Михайло Слабошпицький був членом Національної спілки письменників України, виконавчим директором Ліги українських меценатів, директором видавництва Ярославів Вал.

Автор низки книг – Українець, який відмовився бути бідним, Пейзаж для помаранчевої революції та дитячих оповідань. Автор понад двох десятків книжок для дітей, прози, публіцистики й літературної критики.

У публіциста залишився дорослий син – український кінорежисер Мирослав Слабошпицький та донька – журналістка Іванна Слабошпицька.

Смерть українського дипломата

Сьогодні стало відомо, що колишній посол України в Таїланді Андрій Бешта помер у 44 роки у ніч з 29 на 30 травня.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що він був професійним дипломатом, який щиро служив інтересам нашої держави.