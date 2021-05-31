Более 50% украинцев проведут отпуск на отечественных курортах — исследование

Провести отпуск в Украине в 2021 году планируют 53,1% украинцев. Среди них 17,4% запланировали поездку в Одесскую область.

Такие данные исследования, проведенного компанией Оперативная социология 13-19 мая среди 2 104 респондентов.

Еще 11,8% опрошенных украинцев планируют провести свой летний отдых в Закарпатской области, 7,7% — в Запорожской, 6,7% — во Львовской, 6,2% — в Херсонской.

Меньше всего респондентов планируют отдыхать в Севастополе — 0,1%, в целом в Автономной Республике Крым — 0,4%, в Тернопольской (0,8%) и Луганской (0,8%) областях.

Дешевый отдых в Украине

Пандемия коронавируса сделала невозможными поездки во многие курортные страны мира. Поэтому приходится искать, куда бы поехать отдохнуть в Украине на море.

Так, Арабатская стрелка считается идеальным местом для летнего отдыха с детьми. А курорт Затока едва ли не самым популярным местом для отдыха на Черном море.

Куда лучше поехать в Украине в 2021 году — пять лучших локаций у моря смотрите в нашем материале.