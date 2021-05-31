Каждый второй украинец откажется от отдыха в 2021 году. Таковы результаты опроса компании Оперативная социология.

Так, из 2 104 респондентов, которых опросили 13-19 мая, более половины (51,9%) не планируют отпуск в 2021 году.

– Два человека из трех (66%) сообщили, что для отпуска в 2021 году у них не хватает средств, – говорит руководитель отдела исследований компании оперативная социология Александра Кокшинская. – Также мы заметили интересную зависимость: чем больше материально обеспечен респондент, тем выше вероятность, что он спланирует отпуск в этом году.

82,1% украинцев свой последний отпуск провели в Украине. 47% отдыхали дома. 24,9% из опрошенных респондентов не покидали пределы своей области.

– Наиболее популярной среди украинцев во время прошлого отпуска оказалась Одесская область. Ее посетили 13,8% респондентов, – добавляет проектный менеджер компании оперативная социология Юлия Толстик.

На втором месте по популярности – Львовская область (8%). Далее идут Киевская (7,7%), Ивано-Франковская (7,4%) и Закарпатская области (7,2%).

Больше всего среди тех, которые таки поедут в отпуск в 2021 году, – это молодежь в возрасте 18-24 года. Почти каждый пятый выберет для отдыха Одесскую область.

Отдых в Одессе 2021

В 2021 году самым популярным местом отдыха среди украинцев остается Одесса.

На выбор места немалое влияние оказывает пандемия коронавируса и ряд ограничений за рубежом.

Какой отель лучше выбрать, сколько будет стоить отдых в Одессе в 2021 году в период с конца мая по июнь, читайте в материале Фактов ICTV.