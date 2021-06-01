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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

С 1 июня пересчитают пенсии работающим украинцам

Пенсія

В Украине с 1 июня автоматически пересчитают пенсии гражданам, которые продолжают работать.

Как заявила начальник ГУ Пенсионного фонда в Киеве Лариса Дзядевич, доплаты за апрель и май пенсионеры смогут получить задним числом.

— Мы проводим перерасчет пенсий тем пенсионерам, которые на 1 марта года, в который производится перерасчет пенсий, получили такое право. То есть, если человек после назначения пенсии проработал 24 месяца или если период страхового стажа был меньше, но прошло не менее двух лет, — объяснила она.

При этом для перерасчета пенсий обращаться в органы Пенсионного фонда лично не придется.

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Как рассчитать пенсию: формула

Соцвыплаты для работающих пенсионеров вычисляются по простой формуле.

Средняя зарплата * трудовой (страховой) стаж * индивидуальный коэффициент заработка.

Согласно формуле, трудовой стаж считается в процентах (1 год — это 1%).

Именно к этому проценту будет засчитано все время, которое гражданин проработал с момента выхода на пенсию.

На увеличение пенсии может повлиять коэффициент заработка, а вот если пенсионер будет получать меньше, чем до выхода на пенсию, государство будет учитывать только дополнительный стаж.

Фото: Dreamstime

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