До середины июня температурные показатели на территории Украины будут сдержанными, а погода будет не жаркой даже на юге Украины. Такой прогноз озвучила синоптик Укргидрометцентра Александра Хала в эксклюзивном интервью Фактам ICTV.

Она отметила, что в начале лета ожидается достаточно прохладная и пасмурная погода.

— Мы уже наблюдаем меняющуюся погоду. Видим, что синоптические процессы в этом году, в частности весной, были очень динамичными. Первая декада июня будет прохладной, потому что погода в принципе ожидается не жаркая. На всей территории Украины температурные показатели будут в пределах 18-22 градусов, а на юге и востоке — до 25 градусов тепла, — отметила Хала

Таким образом, первая декада июня будет не жаркой с умеренными, сдержанными температурными показателями.

— Жару в середине лета никто не отменял. Поэтому она еще будет, — добавила она.

Из-за циклона в среду ожидается дождь в столице Украины, а также дожди возможны в северных областях. В то же время, синоптик отметила, что запад Украины не подвержен воздействию циклона.

— Если рассматривать погоду на ближайшую неделю, то сейчас главным метеогероем в Украине выступает циклон, который сейчас разместился над югом нашей страны. На юге, востоке и в центральных областях ближайшие двое суток будет идти дождь. Осадки могут иметь интенсивный характер. Отдельные порывы ветра в этих областях могут достигать 15-20 м/с.

Что касается температуры моря, то сейчас она в пределах 16-18 градусов тепла, но в районе Одессы несколько ниже.

Штормовое предупреждение в Украине

1 июня в Украине объявлено штормовое предупреждение на территории южных и частично центральных регионов страны.

В течение дня в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях ожидают ливни, грозы и порывы ветра до 15-20 м/с, что соответствует первому уровню опасности.

2 июня возможно поднятие уровня воды на реке Днестр и в районе города Залещики Тернопольской области, однако без негативных последствий.