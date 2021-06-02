До середини червня температурні показники на території України будуть стриманими, а погода буде не спекотною навіть на півдні України. Такий прогноз озвучила синоптик Укргідрометцентру Олександра Хала в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV.

Вона зазначила, що на початку літа очікується доволі прохолодна та мінлива погода.

— Ми вже спостерігаємо мінливу погоду. Бачимо, що синоптичні процеси цьогоріч, зокрема весною, були дуже динамічними. Перша декада червня буде прохолодною, бо погода в принципі очікується не спекотна. На всій території України температурні показники будуть в межах 18-22 градусів, а на півдні та сході – до 25 градусів тепла, – зазначила Хала

Таким чином, перша декада червня буде не спекотною із помірними, стриманими температурними показниками.

— Спеку всередині літа ніхто не скасовував. Тому вона ще буде, – додала вона.

Через циклон у середу очікується невеликий дощ у столиці України, а також дощі можливі у північних областях. Водночас, синоптик зазначила, що захід України не зазнає впливу циклону.

— Якщо розглядати погоду найближчого тижня, то зараз головним метеогероєм в Україні виступає циклон, що зараз розмістився над півднем нашої країни. На півдні, сході та у центральних областях найближчі дві доби дощитиме. Опади можуть мати інтенсивний характер. Окремі пориви вітру у цих областях можуть досягати 15-20 м/сек.

Щодо температури моря, то наразі вона у межах 16-18 градусів тепла, але в районі Одеси дещо нижче.

Штормове попередження в Україні

1 червня в Україні оголошено штормове попередження на території південних та частково центральних регіонів країни.

Протягом дня в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях очікують зливи, грози та пориви вітру до 15-20 м/с, що відповідає першому рівню небезпеки.

2 червня можливе підняття рiвня води на річці Днiстер і в районі міста Залiщики Тернопiльської області, проте без негативних наслідків.