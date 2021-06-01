В Украине ежегодно в ноябре-марте будут высокие цены на электричество — Герус

В Украине ежегодно май-июнь будет сезоном низких цен на электроэнергию, а ноябрь-март — высоких из-за спада солнечной активности.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.
По его словам, в последние дни наблюдаются низкие цены на электроэнергию на спотовом рынке “на сутки вперед”.
Как добавил политик, по этому поводу уже родились и популяризируются разные конспирологические версии.
— Настоящая причина — ниже. Когда предложение становится высоким, а спрос становится низким — цены падают. Так работает каждый рынок, — объяснил он.
По мнению Геруса, цены на электричество растут в период спада солнечной активности (ноябрь-март) и снижаются во время активных солнечных дней (май-июнь).
Запрет импорта электроэнергии
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина планирует полностью отключиться от российской и белорусской электросети до 2023 года.
По словам украинского дипломата, после этого наше государство должно интегрироваться в электрическую сеть Евросоюза.
Источник: Андрей Герус