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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

В Україні щороку в листопаді-березні будуть високі ціни на електрику – Герус

електроенергія

В Україні щороку травень-червень буде сезоном низьких цін на електроенергію, а листопад-березнь – високих через спад сонячної активності.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

За його словами, останніми днями спостерігаються низькі ціни на електроенергію на спотовому ринку “на добу вперед”.

Як додав політик, тому з цього приводу вже народилися і популяризуються різні конспірологічні версії.

– Справжня причина – нижча. Коли пропозиція стає високою, а попит стає низьким – ціни падають. Так працює кожен ринок, – пояснив він.

На думку Геруса, ціни на електрику зростають в період спаду сонячної активності (листопад-березень) і знижуються під час активних сонячних днів (травень-червень).

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Заборона імпорту електроенергії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна планує повністю від’єднатися від російської і білоруської електромережі до 2023 року.

За словами українського дипломата, після цього наша держава повинна інтегруватися в електричну мережу Євросоюзу.

Джерело: Андрій Герус

Фото: Depositphotos

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