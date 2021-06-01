Во вторник, 1 июня, студенты и выпускники школ будут сдавать внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе.
По данным Украинского центра оценивания качества образования, для прохождения теста зарегистрировались 250 681 человек. В то же время тестирование только по украинскому языку выбрали 126 401 человек.
После прохождения процедуры регистрации начнется допуск участников к пункту сдачи ВНО — он продлится с 9.50 до 10.50.
Перечень документов для прохождения ВНО
- оригинал сертификата ВНО;
- паспорт или другой документ, серия и номер которого указаны в сертификате;
- приглашение-пропуск для участия в ВНО.
Все выше перечисленные документы являются обязательными, и в случае отсутствия любого из них участник не допускается к сдаче предмета.
Что брать с собой в аудиторию
- 2-3 ручки с чернилами черного цвета;
- прозрачную бутылку воды (без этикетки);
- средства индивидуальной защиты (антисептик, защитную маску, бумажные салфетки).
Перечисленные предметы могут находиться только на рабочем столе участника ВНО.
В то же время телефоны, гаджеты или любые другие средства связи приносить запрещается.
Официальные результаты тестирования по украинскому языку, украинскому языку и литературе будут опубликованы до 25 июня.
Дополнительная сессия ВНО
Регистрация выпускников школ и студентов для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания в Украине пройдет с 6 по 18 мая.
Ее результаты будут опубликованы на информационных страницах участников ВНО до 23 июля.
Кто имеет право принять участие в дополнительной сессии ВНО и какие документы необходимо собрать — читайте на Фактах ICTV.