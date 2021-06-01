Во вторник, 1 июня, студенты и выпускники школ будут сдавать внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе.

По данным Украинского центра оценивания качества образования, для прохождения теста зарегистрировались 250 681 человек. В то же время тестирование только по украинскому языку выбрали 126 401 человек.

После прохождения процедуры регистрации начнется допуск участников к пункту сдачи ВНО — он продлится с 9.50 до 10.50.

Перечень документов для прохождения ВНО

оригинал сертификата ВНО;

паспорт или другой документ, серия и номер которого указаны в сертификате;

приглашение-пропуск для участия в ВНО.

Все выше перечисленные документы являются обязательными, и в случае отсутствия любого из них участник не допускается к сдаче предмета.

Что брать с собой в аудиторию

2-3 ручки с чернилами черного цвета;

прозрачную бутылку воды (без этикетки);

средства индивидуальной защиты (антисептик, защитную маску, бумажные салфетки).

Перечисленные предметы могут находиться только на рабочем столе участника ВНО.

В то же время телефоны, гаджеты или любые другие средства связи приносить запрещается.

Официальные результаты тестирования по украинскому языку, украинскому языку и литературе будут опубликованы до 25 июня.

Дополнительная сессия ВНО

Регистрация выпускников школ и студентов для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания в Украине пройдет с 6 по 18 мая.

Ее результаты будут опубликованы на информационных страницах участников ВНО до 23 июля.

Кто имеет право принять участие в дополнительной сессии ВНО и какие документы необходимо собрать — читайте на Фактах ICTV.