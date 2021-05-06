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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

В Украине началась регистрация на дополнительную сессию ВНО 2021

зно в україні

Регистрация для участия в дополнительной сессии ВНО 2021 начинается 6 мая и продлится до 18 числа.

Кто имеет право принять участие в дополнительной сессии ВНО:

  • выпускники, которые не смогли зарегистрироваться во время основного периода и проживающие на территории, где установлен карантин;
  • лица, принимавшие участие в антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях, или относятся к категории лиц с неконтролируемым территорий и не зарегистрировались в основной период;
  • люди, проживающие на временно оккупированных территориях или в населенных пунктах, где органы власти временно не осуществляют своих полномочий, или переселились из них и не зарегистрировались в основной период;
  • лица, находящиеся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах;
  • те, кто должны проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период.
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Как зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии:

  • надо правильно выбрать категорию;
  • с помощью сервиса Зарегистрироваться создать и заполнить регистрационную карточку;
  • подготовить комплект документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования, если речь идет о выпускниках прошлых лет.

Все рекомендации о регистрации для участия во внешнем независимом оценивании размещены в разделе Процедура регистрации.

Дополнительная сессия ВНО 2021 в Украине

С 29 июня до 14 июля 2021 года в Украине состоится дополнительная сессия внешнего независимого оценивания.

Ее результаты будут опубликованы на информационных страницах участников ВНО до 23 июля.

Источник: УЦОЯО

Фото: Depositphotos

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