На рассмотрение профильного комитета Верховной Рады передали законопроект №5566, который предусматривает повышение пенсионного возраста для украинцев.

В частности, в документе предлагается с 1 января 2023 года увеличивать пенсионный возраст на один месяц в год. В объяснительной записке к документу отмечают, что это повысит пенсионный возраст в Украине до 2035 года на один год. Поэтому в случае принятия украинцам придется выходить на пенсию в 61 год.

Также авторы законопроекта предлагают уменьшить пенсионный возраст на шесть месяцев при рождении ребенка и его уходе до 6-летнего возраста.

По словам инициаторов документа, сейчас в мире есть много стран, в которых установленный законодательством возраст для выхода на пенсию составляет не менее 65 лет.

Повышение пенсионного возраста

В Украине с 1 апреля уже повысили пенсионный возраст для женщин. Теперь на заслуженный отдых они будут идти в 60 лет.

Но в этом возрасте смогут выходить на пенсию женщины, у которых стаж работы составляет не менее 28 лет. В целом же все идет к тому, что украинцы будут выходить на пенсию в 63 и 65 лет.