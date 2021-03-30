В Украине повышается пенсионный возраст для женщин с 1 апреля

В Украине с 1 апреля повышают пенсионный возраст для женщин. Теперь на заслуженный отдых они будут идти в 60 лет.

Но в 60 лет смогут выходить на пенсию женщины, у которых стаж работы составляет не менее 28 лет. И это не самый высокий показатель. Ведь требования к количеству стажа будут расти и ежегодно к ним будет прибавляться еще один год.

Так, в 2028 году, чтобы выйти на пенсию, нужно будет проработать не менее 35 лет. Если же кому-то не хватает стажа, то его можно будет докупить. Один год стоит более 30 тыс. грн.

В целом же все идет к тому, что украинцы будут выходить на пенсию в 63 и 65 лет.

Также с 1 апреля работающим пенсионерам индексируют выплаты. Но на перерасчет выплат смогут рассчитывать не все пенсионеры.

В частности, индексацию сделают только тем работающим пенсионерам, которым пенсию назначили или уже перерасчитали два года назад, то есть до 1 апреля 2019 года.

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