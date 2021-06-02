На розгляд профільного комітету Верховної Ради передали законопроект №5566, який передбачає підвищення пенсійного віку для українців.

Зокрема, у документі пропонують з 1 січня 2023 року збільшувати пенсійний вік на один місяць в рік. У пояснювальній записці до документу зазначають, що це підвищить пенсійний вік в Україні до 2035 року на один рік. Тому в разі ухвалення українцям доведеться виходити на пенсію в 61 рік.

Також автори законопроекту пропонують зменшити пенсійний вік на шість місяців при народжені дитини та її догляді до 6-річного віку.

За словами ініціаторів документу, зараз у світі є багато країн, у яких встановлений законодавством вік для виходу на пенсію становить щонайменше 65 років.

Підвищення пенсійного віку

В Україні з 1 квітня вже підвищили пенсійний вік для жінок. Тепер на заслужений відпочинок вони йтимуть у 60 років.

Але у цьому віці зможуть йти на пенсію жінки, у яких стаж роботи становить не менше, ніж 28 років. Загалом же все йде до того, що українці виходитимуть на пенсію у 63 і 65 років.