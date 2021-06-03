Больше денег общинам: Зеленский анонсировал оптимизацию доходов местных бюджетов

Правительство и парламент Украины подготовят ряд законопроектов об оптимизации доходной части бюджетов региональных властей.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время своего рабочего визита в Хмельницкую область.

— Совместно с правительством и парламентом мы будем инициировать законопроекты об оптимизации доходной части местных бюджетов, в частности, об усовершенствовании платы за землю, налога на имущество, на доходы физических лиц, а также единого и транспортного налогов. Конечно, речь не идет об увеличении этих налогов, а об увеличении той части, которая остается на местах, — отметил он.

По его словам, важное значение имеет усовершенствование механизма распределения межбюджетных трансфертов на основе формул, закрепленных в Бюджетном кодексе Украины.

Также Владимир Зеленский добавил, что реформа местного самоуправления только началась.

Поэтому впереди еще масштабная работа на региональном и субрегиональном уровнях, а также сложный процесс изменений в Конституцию относительно административно-территориального устройства, изменений в украинское законодательство о местном самоуправлении и изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Сельхозземли общинам

Накануне Владимир Зеленский подписал закон №2194 о дерегуляции и управлении в сфере земельных отношений.

Он предусматривает передачу земли государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов.

По словам президента, этот документ забирает у кабинетного чиновника функцию оформлять право на землю.