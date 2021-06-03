Більше грошей громадам: Зеленський анонсував оптимізацію доходів місцевих бюджетів

Уряд і парламент України підготують низку законопроектів про оптимізацію дохідної частини бюджетів регіональних влад.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час свого робочого візиту до Хмельницької області.

– Спільно з урядом і парламентом ми ініціюватимемо законопроекти про оптимізацію дохідної частини місцевих бюджетів, зокрема, про удосконалення плати за землю, податку на майно, доходів фізичних осіб, а також єдиного і транспортного податків. Звісно, не йдеться про збільшення цих податків, а про збільшення тієї частки, яка залишається на місцях, – зазначив він.

За його словами, важливе значення має удосконалення механізму розподілу міжбюджетних трансферів на основі формул, закріплених в бюджетному кодексі України.

Також Володимир Зеленський додав, що реформа місцевого самоврядування тільки почалася.

Тому попереду ще масштабна робота на регіональному та субрегіональному рівнях, а також складний процес змін до Конституції щодо адміністративно-територіального устрою, змін в українське законодавство про місцеве самоврядування і змін до Бюджетного кодексу України.

Сільгоспземлі громадам

Напередодні Володимир Зеленський підписав закон №2194 про дерегуляцію та управління у сфері земельних відносин.

Він передбачає передання землі державної власності за межами населених пунктів до комунальної власності сільських, селищних, міських рад.

За словами президента, цей документ прибирає у кабінетного чиновника функцію оформляти право на землю.