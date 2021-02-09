Стартова ціна 220 млн грн: Ірпінську колонію продадуть з молотка

Перша в’язниця, яку планують продати в Україні, – Ірпінський виправний центр. Тут понад 8 га землі і тисячі квадратних метрів різноманітних приміщень.

В Ірпінському виправному центрі є все необхідне для великих інвестиційних проектів: водопостачання та водовідведення, а ще дві електричні підстанції потужністю майже 1 200 кВт. Тож майбутні власники ділянки у центрі Коцюбинського можуть тут зводити житло або торговельні центри. Головна вимога до інвесторів, щоб у них був прозорий капітал, і вони не були з країни-агресора Росії.

Оголосити початок прозорого аукціону планують у середині лютого. 220 млн грн – це лише стартова ціна, а кожен наступний крок – 1% або 2,2 млн грн. У Фонді держмайна запевняють – жодних додаткових умов для інвесторів не буде.

— Після оголошення аукціону у всіх потенційних інвесторів і у всіх зацікавлених буде один місяць на ознайомлення безпосередньо із самим об’єктом, на ознайомлення із всією документацією на сайті Фонду державного майна. І вже в другій половині березня буде проведено безпосередньо сам аукціон, – заявив заступник голови Фонду держмайна України Тарас Єлейко.

У цій в’язниці вже другий рік немає засуджених, усі будівлі законсервовані, а на їхнє утримання з державної скарбниці щороку йде кілька мільйонів гривень. У Мін’юсті сподіваються не лише зняти таку ношу з держбюджету, а ще й заробити на покращення інших закладів.

Нині в Україні понад 30 подібних законсервованих в’язниць, в яких вже давно немає ув’язнених, і їх теж готуватимуть для продажу. Наступними після Ірпінського будуть Одеський та Львівські виправні заклади.

На початку лютого міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що у питанні приватизації в’язниць в Україні є зрушення.

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