В’язниці розходяться, мов гарячі пиріжки: Мін’юст про продаж першої колонії

3 червня в Україні на аукціоні вперше продали майно колонії в рамках Великого розпродажу в’язниць. Так, продали Львівську виправну колонію №48 за понад 300 млн грн.

Як повідомив міністр юстиції Денис Малюська, перший лот продали за 377,5 млн грн. Хоч і стартова ціна об’єкту – 132,7 млн грн.

– Зростання ціни на аукціоні – ледь не у три рази, – зазначив міністр.

Зокрема, у торгах взяли участь сім учасників і це був перший продаж у рамках Великого розпродажу в’язниць.

– В’язниці розходяться, як гарячі пиріжки, – сказав політик.

Окрім того, Малюська нагадав, що розподіл отриманих коштів відбуватиметься за принципом 30/70.

Так, 30% віддадуть до державного бюджету, а 70% – на відбудову в’язничної інфраструктури.

За словами міністра, Великий розпродаж в’язниць перетвориться на Велике будівництво.

– Тільки замість занедбаного і розваленого хламу ми отримаємо нові в’язниці, які відповідають європейським стандартам та не є ганьбою для держави, – зазначив він.

Продаж Ірпінської колонії

Перша в’язниця, яку планували продати в Україні – це Ірпінський виправний центр. Тут понад 8 га землі і тисячі квадратних метрів різноманітних приміщень.

Стартова ціна 220 млн грн. У Фонді держмайна запевняли, що жодних додаткових умов для інвесторів не буде.

Детальніше про продаж в’язниь в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Денис Малюська

Фото: Мін’юст