Правила дорожнього руху (ПДР) для самокатів все частіше стають темами для дискусій. Разом з теплом на вулицях побільшало електротранспорту – їздять діти, дорослі та навіть пари. Їздять тротуарами, велодоріжками, а часом і автомобільними дорогами. Та, на жаль, дедалі частішають і випадки ДТП з електросамокатами.

Пристрої, які пропонують прокатні сервіси, зазвичай розвивають швидкість до 25 км/год. Здавалося б, безневинна цифра, однак кількість аварій на дорогах за участі самокатів говорить про зворотне.

Факти ICTV розібралися, які є правила дорожнього руху для самокатів, чи регулюється рух на такому транспорті законом та що робити у випадку ДТП з самокатом.

ДТП з самокатами в Україні

Нещодавно трагедія трапилася у Вінниці – 10-річний хлопчик на електросамокаті вискочив прямо під колеса вантажівки, а близько за місяць до цього підлітка на самокаті збив тролейбус. Хлопець не постраждав, однак його транспорт затиснули колеса тролейбуса.

У квітні у Львові легкове авто збило жінку на електросамокаті – постраждала обійшлася травмою ноги. Також у Львові хлопець на самокаті збив літню жінку, яка йшла на тротуарі.

У Дніпрі чоловік врізався в автомобіль, а двоє жінок на самокатах збили маленького хлопчика. У Сєвєродонецьку таксі на великій швидкості збило хлопчика, який виїхав на дорогу. І таких історій, на жаль, безліч.

Чи є в Україні правила дорожнього руху (ПДР) для самокатів

Їздити на самокаті дійсно не складно. Для цього не потрібно багато зусиль – натиснув кнопку та їдеш. Ринок пропонує уже кілька сервісів для прокату. Однак багато українців навіть придбали власний самокат і використовують його як повноцінний вид транспорту, адже це ще й економно.

Наразі електросамокати не мають чіткого правового врегулювання в Україні через колізію у законодавстві.

– Існує певна прогалина у законодавстві щодо цього і користувачі персонального легкого електротранспорту, не маючи конкретного, визначеного у законі правового статусу, формально не мають і закріпленого за ними конкретного переліку основних прав, обов’язків та правил користування дорогами та вулицями, – коментує Сергій Головко, адвокат адвокатського об’єднання Credence.

У Верховній Раді готується до другого читання законопроект №3023, який покликаний врегулювати рух електротранспорту.

Відповідно до закону, електросамокати пропонується віднести до персонального легкого транспорту. Також до цієї категорії входять електричні скутери, cігвеї, гіроборди, гіроскутери тощо.

Документ передбачає, що пересуватися електросамокатом можна на спеціальних велосипедних доріжках. У разі їх відсутності – краєм проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччя.

Закон також встановлюватиме правила їзди:

Транспорт повинен бути справним і обладнаним звуковим сигналом та світловідбивачами.

У темний час доби або за поганої видимості водій має увімкнути фару та виділити себе за допомогою світловідбивальних елементів, наприклад, в одязі.

Їздити у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння заборонено.

Забороняється перевозити пасажирів, якщо це не передбачено виробником електротранспорту.

Під час руху не можна користуватися смартфоном, тримаючи його у руці.

Рухатися потрібно дорогами і спеціальними велосипедними доріжками попутно із загальним потоком транспортних засобів.

Водночас вік, з якого дозволено керувати персональним легким транспортом, депутати не вказали, як і допустиму швидкість. Тож ці питання вимагають додаткового уточнення.

ДТП за участю самоката – як діяти

Якщо ви потрапили у ДТП за участю електросамоката, дотримуйтеся порядку дій, як і у разі аварії з іншими видами транспорту. Залишайтеся на місці та викличте патрульну поліцію, а за потреби – швидку. Далі розбиратимуться правоохоронці.

Під час розгляду справ щодо порушень правил дорожнього руху вітчизняні суди найчастіше прирівнюють самокати до мопедів, розповідає Сергій Головко. Адвокат підкреслює, що відповідно до п. 1.10 ПДР, мопедом вважається зокрема двоколісний транспортний засіб з електродвигуном потужністю до 4 кВт, що відповідає основним ознакам практично всіх електросамокатів.

– У випадках будь-якої дорожньо-транспортної пригоди за участю електросамоката поліція буде під час складання протоколу вважати водія повноцінним учасником дорожнього руху – водієм механічного транспортного засобу, і скоріше за все – мопеда. І суд надалі таку позицію, найімовірніше, підтримає.

За будь-якої транспортної пригоди на тротуарі чи велодоріжці водій електросамоката буде вважатися винним, адже мопедам (до яких прирівнюється електросамокат) рух там заборонено, окрім випадків, коли його везуть в руках.

– В усіх випадках, коли пригода сталася під час руху на електросамокаті – користувач електросамоката вважається водієм мопеда. Якщо пригода сталася під час ведення самоката в руках – він вважається пішоходом, – зазначає Сергій Головко.

Тому прогалина у законі не означає, що водіям електросамокатів дозволено все. Навпаки – їм передусім потрібно вивчити правила дорожнього руху, зокрема для мопедів.

Спірні ситуації під час прокату

Під час прокату електросамоката також можуть виникнути певні проблемні ситуації – транспорт може бути уже зламаним, або щось може піти не так під час поїздки. Тому передусім потрібно вивчити всі нюанси договору про оренду, радить адвокат АО Credence.

– Ключовим є обов’язкове попереднє вивчення усіх умов договору, який пропонує наймодавець. Адже чинне цивільне законодавство більшість потенційних спірних питань віддає на розсуд сторін договору.

Спірними питаннями можна вважати поламку транспорту, його ремонт у випадку зламу під час користування, нюанси щодо здійснення оплати за оренду, повернення самоката компанії тощо.

Що робити, поки закон не ухвалений

Поки відповідний законопроект щодо електросамокатів та іншого подібного транспорту ще не ухвалено, у патрульній поліції рекомендують дотримуватися чинних правил дорожнього руху на проїзній частині. Також правоохоронці закликають:

звертати увагу на дорожні знаки та світлофори;

одягати шолом та інші захисні елементи;

користуватися світловідбивальними елементами;

не здійснювати небезпечних маневрів;

обирати оптимальну швидкість;

слідкувати за дорожнім покриттям;

дотримуватися дистанції та інтервалу.

Правила перевезення самокатів у метро

У Київському метро оголосили правила перевезення самокатів та моноколіс. Власникам самокатів необхідно складати свій транспорт. Якщо він перевищує 120 см – за нього доведеться сплатити.

Якщо ж двоколісний пристрій має розмір понад 200 см, у метро з ним пересуватися заборонено.