Как детям из Крыма и Донбасса вступить в украинские ВУЗ: в МОН объяснили особенности

Дети с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма могут поступить в высшие учебные заведения на подконтрольной Украины территории по упрощенной системе и без украинского аттестата.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет во время пресс-конференции.

Так, для начала абитуриенту нужно выбрать образовательный центр Донбасс-Украина или Крым-Украина.

— Именно через них абитуриенты с временно оккупированных территорий могут воспользоваться упрощенной процедурой вступления, — объяснил министр.

Образовательные центры будут работать с 7 июня по 24 сентября включительно.

Вступать через эти центры имеют право абитуриенты, которые:

имеют украинский документ об образовании (школьный аттестат);

не имеют украинского документа об образовании;

проходили ВНО и имеют соответствующие сертификаты 2018, 2019, 2020 или 2021 года;

не проходили ВНО.

Чтобы вступить в украинский ВУЗ ребенку с оккупированных территорий нужно действовать по следующей схеме:

Выбрать один из образовательных центров (перечень, адрес, контакты и график работы размещены на сайтах МОН). Лично подать заявление и заполнить образовательную декларацию в ОЦ до 20 июля, чтобы поступить на бюджет, а до 20 сентября — на контракт. Вступление на бюджет на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного или фармацевтического направления):

прием документов — до 20 июля;

вступительные экзамены — до 20 июля;

зачисление — до 23 июля.

4. Далее нужно сдать на базе ОЦ два экзамена государственной итоговой аттестации: украинский язык и история Украины.

5. После этого нужно сдать один профильный экзамен или творческий конкурс, который устанавливает само учебное заведение.

Вступать можно только через один образовательный центр. Максимальное количество заявлений, которых можно подать — 5.

— В 2021 году в приказах о зачислении, в целях безопасности поступающих, их фамилии будут шифроваться, — сообщил Шкарлет.

Кроме того, абитуриент, у которого нет украинского школьного аттестата может обратиться в один из ОЦ для прохождения годового оценивания, итоговой аттестации и поступления в ВУЗ по упрощенной процедуре.

Для вступления детям, прошедшим данное тестирование, не нужен сертификат ВНО.

Они составляют один экзамен, установленный ВУЗом и два экзамена ГИА.

Вступительная кампания 2021

В 2021 году вступительная кампания в Украине претерпела некоторые изменения из-за пандемии коронавируса.

Так, 13 апреля Верховная Рада приняла законопроект об освобождении учащихся от прохождения Государственной итоговой аттестации.

Подробнее о вступительной кампании в Украине — читайте на Фактах ICTV.