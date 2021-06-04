Як дітям з Криму та Донбасу вступити до українських ВНЗ: у МОН пояснили особливості

Діти з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму можуть вступити до вищих навчальних закладів на підконтрольній Україні території за спрощеною системою і без українського атестата.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час прес-конференції.

Так, для початку абітурієнту потрібно обрати освітній центр Донбас-Україна або Крим-Україна.

– Саме через них вступники з тимчасово окупованих територій можуть скористатися спрощеною процедурою вступу, – пояснив міністр.

Освітні центри працюватимуть із 7 червня до 24 вересня включно.

Вступати через них мають право абітурієнти, які:

мають український документ про освіту (шкільний атест);

не мають українського документа про освіту;

проходили ЗНО і мають відповідні сертифікати 2018, 2019, 2020 або 2021 року;

не проходили ЗНО.

Щоб вступити в український ВЗН дитині з окупованих територій потрібно діяти за такою схемою:

Обрати один із освітніх центрів (перелік, адреса, контакти та графік роботи розміщено на сайтах МОН). Особисто подати заяву та заповнити освітню декларацію в ОЦ до 20 липня, щоб вступити на бюджет, а до 20 вересня – на контракт. Вступ на бюджет на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного чи фармацевтичного спрямування):

прийом документів – до 20 липня;

вступні іспити – до 20 липня;

зарахування – до 23 липня.

4. Далі потрібно скласти на базі ОЦ два іспити державної підсумкової атестації: українська мова та історія України.

5. Після цього потрібно скласти один профільний іспит або творчий конкурс, який встановлює сам навчальний заклад.

Вступати можна лише через один освітній центр. Максимальна кількість заяв, які можна подати – 5.

– У 2021 році у наказах про зарахування, з метою безпеки вступників, їхні прізвища шифруватимуться, – повідомив Шкарлет.

Окрім того, абітурієнт, який немає українського шкільного атестата може звернутися в один із ОЦ для проходження річного оцінювання, підсумкової атестації та вступу до ВЗН за спрощеною процедурою.

Для вступу дітям, які пройшли дане тестування, не потрібен сертифікат ЗНО.

Вони складають один іспит, встановлений ВНЗ та два іспити ДПА.

Вступна кампанія 2021

У 2021 році вступна кампанія в Україні зазнала деяких змін через пандемію коронавірусу.

Так, 13 квітня Верховна Рада ухвалила законопроект щодо звільнення учнів від проходження Державної підсумкової атестації.

Детальніше про вступну кампанію в Україні – читайте на Фактах ICTV.