В понедельник, 7 июня, выпускники будут сдавать внешнее независимое оценивание по физике.

Традиционно тестирование начнется в 11.00, но допуск участников к пунктам сдачи ВНО продлится с 9.50 до 10.50.

Что нужно иметь с собой обязательно:

Сертификат ВНО (оригинал).

Паспорт или другой документ, на основе которого получали сертификат.

Приглашение-пропуск, где указано рекомендуемое время, когда надо прибыть в пункт тестирования.

Без этих трех документов не допустят к сдаче ВНО по физике 2021.

Кроме того, стоит взять с собой две-три ручки с черными чернилами, бутылку воды без этикетки, а также средства индивидуальной защиты — маску, антисептик и т. п.

Заседание экспертной комиссии по установлению порога сдал/не сдал по физике, а также иностранным языкам и математике состоится 17 июня.

Результаты ВНО по физике появятся в личных кабинетах участников до 22 июня.

После физики остаются еще два ВНО: по биологии (10 июня) и географии (15 июня).

Вступительная кампания 2021

В 2021 году вступительная кампания в высшие учебные заведения на базе полного среднего образования начнется 1 июля и пройдет в обычном режиме, но с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Абитуриенты имеют право подать до пяти заявлений на бюджет и до 30 — на контракт. При этом будут приниматься сертификаты ВНО за последние четыре года — с 2018-го по 2021-ый.

Все о поступлении в вузы, какие документы необходимо собрать и как их подавать — читайте на Фактах ICTV.

Фото: УЦОЯО