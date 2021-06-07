У понеділок, 7 червня, випускники складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання з фізики.
Традиційно тестування розпочнеться об 11.00, але допуск учасників до пунктів складання ЗНО триватиме з 9.50 до 10.50.
Що треба мати з собою обов’язково:
- Сертифікат ЗНО (оригінал).
- Паспорт або інший документ, на основі якого отримували сертифікат.
- Запрошення-перепустку, де вказано рекомендований час, коли треба прибути до пункту тестування.
Без цих трьох документів не допустять до складання ЗНО з фізики 2021.
Окрім того, варто взяти з собою дві-три ручки з чорним чорнилом, пляшку води без етикетки, а також засоби індивідуального захисту – маску, антисептик тощо.
Засідання експертної комісії зі встановлення порога склав/не склав з фізики, а також з іноземних мов та математики відбудеться 17 червня.
Результати ЗНО з фізики з’являться в особистих кабінетах учасників до 22 червня.
Після фізики залишаються ще два ЗНО: з біології (10 червня) та географії (15 червня).
Вступна кампанія 2021
У 2021 році вступна кампанія до вищих навчальних закладів на базі повної середньої освіти розпочнеться 1 липня і пройде в звичайному режимі, але з дотриманням протиепідемічних заходів.
Абітурієнти мають право подати до п’яти заяв на бюджет і до 30 – на контракт. Водночас прийматимуть сертифікати ЗНО за останні чотири роки – з 2018-го по 2021-ий.
Все про вступ до ВНЗ, які документи необхідно зібрати і як їх подавати – читайте на Фактах ICTV
Фото: УЦОЯО