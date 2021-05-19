Вступительная кампания 2021 в высшие учебные заведения на базе полного среднего образования состоится в обычном режиме, но с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

В этом году абитуриенты имеют право подать до пяти заявлений на бюджет и до 30 — на контракт. К тому же будут приниматься сертификаты ВНО за последние четыре года — с 2018-го по 2021-ый.

В МОН рассказали о сроках поступления в вузы на бакалавра, какие документы необходимо собрать, куда и как их подавать.

Вступительная кампания 2021 — в датах

1 июля — регистрация электронных кабинетов поступающих на бакалавриат;

с 14 июля вузы начинают принимать заявления и документы;

16 июля в 18.00 заканчивается прием документов от абитуриентов, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов;

23 июля — последний день приема документов от выпускников, которые писали ВНО, а также тех, кто поступает по результатам экзаменов и творческих конкурсов, состоявшихся 1-13 июля;

с 1 по 13 июля проводятся творческие конкурсы и экзамены для поступающих на бюджетную форму обучения;

с 14 до 23 июля — для поступающих на контракт;

с 17 до 19 июля — проводятся собеседования;

до 20 июля вузы обнародуют списки зачисления на бюджет для тех, кто проходил собеседования и по квоте 2, а для всех остальных — до 28 июля;

до 19 августа — перевод на вакантные бюджетные места.

Какие документы подавать для поступления в вуз

Сначала заявления подаются онлайн в электронном кабинете поступающего на сайте vstup.edbo.gov.ua, где абитуриент указывает:

электронную почту, к которой имеет доступ — она ​​будет логином для входа в кабинет;

пароль для входа в кабинет;

номер, пин-код и год получения сертификата ВНО;

серию и номер документа о полном общем среднем образовании;

средний балл приложения к указанному документу.

Перечень оригиналов документов, которые подаются в бумажной форме:

Документ, удостоверяющий личность.

Военно-учетный документ для военнообязанных (кроме случаев, предусмотренных законодательством).

Документ о ранее полученной учебной степени (образовательно-квалификационный уровень), на основе которого осуществляется поступление, и приложение к нему.

Документы, подтверждающие право абитуриента на зачисление по собеседованию, на участие в конкурсе по результатам вступительных экзаменов и/или квоте 1, квоте 2, квоте 3 или квоте 4 на основе среднего образования.

Кроме того, к заявлению прилагаются копии документа, удостоверяющего личность, военно-учетного документа, документа о ранее полученном образовательном уровне и приложения к нему, сертификата внешнего независимого оценивания, а также четыре цветные фотографии размером 3х4 см.

Во время вступительной кампании будет много других важных моментов, о которых должны знать абитуриенты, которые, например, поступают после 9 класса или на магистратуру.

Полная информация о вступительной кампании 2021 в Украине — в материале Фактов ICTV.