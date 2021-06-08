Во Львове и в области планируют открыть дополнительные центры вакцинации

Во Львовской области планируют открытие четырех центров массовой вакцинации от коронавируса, еще два могут появиться в самом Львове.

Об этом сообщил региональный координатор по вакцинации от Covid-19 во Львовской области Олег Когут.

Он отметил, что сейчас прорабатывают вопрос открытия центров в ТРЦ Форум и в кинодворце имени Довженко.

Что касается других городов, открытие пунктов массовой вакцинации предусмотрено в Дрогобыче, Трускавце, Стрые и Червонограде.

Олег Когут сообщил, что на данный момент продолжается подбор локаций для размещения центров в этих городах.

Также координатор по вакцинации доложил, что вскоре во Львовскую область прибудет очередная партия препарата AstraZeneca. Ее получат люди, которые уже прошли первый этап вакцинации.

Паспорта вакцинации

Министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что цифровые Covid-сертификаты в Украине введут примерно через две недели после того, как такие же документы будут введены в действие в Европейском Союзе.

Детали об информации, которую будут вносить в так называемые Covid-сертификаты, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Львовская ОГА