У Львові та в області планують відкрити додаткові центри вакцинації

У Львівській області планують відкриття чотирьох центрів масової вакцинації від коронавірусу, ще два можуть з’явитися у самому Львові.

Про це повідомив регіональний координатор з вакцинації від Covid-19 у Львівській області Олег Когут.

Він зазначив, що наразі опрацьовують питання відкриття центрів у ТРЦ Форум та у кінопалаці імені Довженка.

Щодо інших міст, відкриття пунктів масової вакцинації передбачено у Дрогобичі, Трускавці, Стриї та Червонограді.

Олег Когут повідомив, що на даний момент триває підбір локацій для розміщення центрів у цих містах.

Також координатор з вакцинації доповів, що незабаром на Львівщину прибуде чергова партія препарату AstraZeneca. Її отримають люди, які вже пройшли перший етап вакцинації.

Паспорти вакцинації

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що цифрові Covid-сертифікати в Україні запровадять приблизно через два тижні після того, як такі ж документи будуть введені в дію в Європейському Союзі.

Деталі про інформацію, яку вноситимуть у так звані Covid-сертифікати, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Львівська ОДА