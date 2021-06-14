ГПЗКУ в ближайшие 8-12 месяцев ждет дефолт – Томиленко

Исходя из анализа публичной информации, у Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины в запасе есть 8-12 месяцев, чтобы исправить ситуацию с грядущим дефолтом.

Об этом в интервью изданию Латифундист заявил экс-глава правления ГПЗКУ Валерий Томиленко, ссылаясь на фактические финансовые результаты корпорации.

— Один из немногих профессиональных зерновых руководителей корпорации полтора года назад озвучил в интервью, что на счетах ГПЗКУ было $540 млн. А дальше легко посчитать, на сколько хватит денег даже на обслуживание китайского кредита (около $200 млн в год, — Ред.), и будет объявлен дефолт, – отметил он.

По словам Валерия Томиленко, ГПЗКУ остается сейчас в критическом состоянии.

— Хочется верить, что правительство сегодня знает о реальных финансовых перспективах ГПЗКУ, и о том, что дефолт влечет за собой риски возможной выплаты полной или частичной суммы $1,5 млрд гарантии по китайскому кредиту из государственного бюджета Украины, – подчеркнул он.

Томиленко убежден, что ни один менеджер, который придет в ГПЗКУ, без урегулирования главного вопроса — китайского кредита — не сможет спасти корпорацию.

— Полуторамиллиардный китайский кредит великоват для такой компании, как ГПЗКУ. К тому же мы еще имеем государство в качестве неэффективного собственника. Только для обслуживания этого кредита компания должна зарабатывать, начиная с 2018 года, минимум $200 млн в год ($150 млн — на тело кредита и примерно $50-60 млн — на проценты в год). Таких денег не зарабатывает в Украине ни одна зерновая компания, – отметил экс-глава ГПЗКУ.

Он сослался на открытые источники отчетности публичных компаний и заявил, что даже такие гиганты, как Кернел или Bunge, публичные компании с историей и мотивированным профессиональным руководством, не дотягивают до таких сумм чистой прибыли.

Томиленко убежден, что избежать дефолта вполне реально, договорившись с кредитором из Поднебесной, а для этого нужны политическая воля и оперативные переговоры украинского правительства с китайской стороной.