На ДПЗКУ в найближчі 8-12 місяців чекає дефолт – Томіленко

З огляду на аналіз публічної інформації, у Державної продовольчо-зернової корпорації України у запасі є 8-12 місяців, щоб виправити ситуацію з прийдешнім дефолтом.

Про це в інтерв’ю виданню Латифундист заявив екс-глава правління ДПЗКУ Валерій Томіленко, посилаючись на фактичні фінансові результати корпорації.

– Один із небагатьох професійних зернових керівників корпорації півтора роки тому озвучив в інтерв’ю, що на рахунках ДПЗКУ було $540 млн. А далі легко порахувати, на скільки вистачить грошей навіть на обслуговування китайського кредиту (близько $200 млн на рік, – Ред.), і буде оголошений дефолт, – зазначив він.

За словами Валерія Томіленка, ДПЗКУ залишається зараз у критичному стані.

– Хочеться вірити, що уряд сьогодні знає про реальні фінансові перспективи ДПЗКУ, і про те, що дефолт тягне за собою ризики можливої ​​виплати повної або часткової суми $1,5 млрд гарантії за китайським кредитом з державного бюджету України, – наголосив він.

Томіленко переконаний, що жоден менеджер, який прийде в ДПЗКУ, без врегулювання головного питання – китайського кредиту – не зможе врятувати корпорацію.

– Півторамільярдний китайський кредит завеликий для такої компанії, як ДПЗКУ. До того ж ми ще маємо державу як неефективного власника. Лише для обслуговування цього кредиту компанія повинна заробляти, починаючи з 2018 року, щонайменше $200 млн на рік ($150 млн – на тіло кредиту та приблизно $50-60 млн – на відсотки на рік). Таких грошей не заробляє в Україні жодна зернова компанія, – зазначив екс-глава ДПЗКУ.

Він послався на відкриті джерела звітності публічних компаній і заявив, що навіть такі гіганти, як Кернел або Bunge, публічні компанії з історією і мотивованим професійним керівництвом, не дотягують до таких сум чистого прибутку.

Томіленко переконаний, що уникнути дефолту цілком реально, домовившись із кредитором з Піднебесної, а для цього потрібні політична воля та оперативні переговори українського уряду з китайською стороною.