Попала в Миротворец: после скандального видео девушку из Чугуева пригласили в ООС

В Чугуеве Харьковской области продолжается скандал с 28-летней Яной Ковалевой, которая открыто унизила украинских военнослужащих, находящихся в зоне ООС на Донбассе.

Видео, где мастер по наращиванию ресниц и волос высказывает свое мнение о военных, быстро разлетелось в соцсетях.

Абсолютное большинство комментаторов ролика встали на защиту украинских солдат.

Тем временем профиль Яны появился на сайте Миротворец: в тот же вечер девушка записала видео с извинениями за сказанное.

Она обьяснила, что такая бурная реакция была связана с тем, что одна из клиенток-военнослужащих якобы задолжала ей деньги, однако никаких имен и подробностей не назвала.

Именно в Чугуеве, откуда родом девушка, базируется учебная авиационная бригада, самолет которой в прошлом году потерпел крушение, и Украина потеряла 26 офицеров и курсантов.

Также в этом месте дислоцируется 92-я бригада, которая прошла Иловайск и Дебальцево.

Военнослужащие, которым показали скандальное видеообращение, пригласили 28-летнюю Яну приехать “в гости” на передовую, чтобы убедиться в том, что война продолжается.

Задержание завербованного военного

На днях контрразведка СБУ задержала военнослужащего Вооруженных сил Украины по подозрению в работе на боевиков “ДНР”.

Установлено, что мужчина собирал разную информацию о ВСУ для дальнейшей передачи своим кураторам.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) УК Украины.

Ему грозит от восьми до 15 лет тюрьмы.