Потрапила в Миротворець: після скандального відео дівчину з Чугуєва запросили в ООС

В Чугуєві Харківської області продовжується скандал із 28-річною Яною Ковальовою, яка відкрито принизила українських військовослужбовців, які перебувають в зоні ООС на Донбасі.

Відео, де майстриня з нарощування вій і волосся висловлює свою думку про військових, швидко розлетілося у соцмережах.

Абсолютна більшість коментаторів ролика стали на захист українських солдат.

Тим часом профіль Яни з’явився на сайті Миротворець: того ж вечора дівчина записала відео з вибаченнями за сказане.

Вона пояснила, що така бурхлива реакція була пов’язана з тим, що котрась із клієнток-військовослужбовиць нібито заборгувала їй гроші, проте жодних імен і подробиць не назвала.

Саме в Чугуєві, звідки родом дівчина, базується навчальна авіаційна бригада, літак якої минулого року зазнав катастрофи, і Україна втратила 26 офіцерів і курсантів.

Також у цьому місці дислокується 92-га бригада, яка пройшла Іловайськ і Дебальцеве.

Військовослужбовці, яким показали скандальне відеозвернення, запросили 28-річну Яну приїхати “в гості” на передову, щоб пересвідчитися в тому, що війна триває.

Затримання завербованого військового

Днями контррозвдка СБУ затримала військовослужбовця Збройних сил України за підозрою у роботі на бойовиків “ДНР”.

Встановлено, що чоловік збирав різну інформацію про ЗСУ для подальшої передачі своїм кураторам.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України.

Йому загрожує від восьми до 15 років в’язниці.