Потрапила в Миротворець: після скандального відео дівчину з Чугуєва запросили в ООС

В Чугуєві Харківської області продовжується скандал із 28-річною Яною Ковальовою, яка відкрито принизила українських військовослужбовців, які перебувають в зоні ООС на Донбасі.
Відео, де майстриня з нарощування вій і волосся висловлює свою думку про військових, швидко розлетілося у соцмережах.
Абсолютна більшість коментаторів ролика стали на захист українських солдат.
Тим часом профіль Яни з’явився на сайті Миротворець: того ж вечора дівчина записала відео з вибаченнями за сказане.
Вона пояснила, що така бурхлива реакція була пов’язана з тим, що котрась із клієнток-військовослужбовиць нібито заборгувала їй гроші, проте жодних імен і подробиць не назвала.
Саме в Чугуєві, звідки родом дівчина, базується навчальна авіаційна бригада, літак якої минулого року зазнав катастрофи, і Україна втратила 26 офіцерів і курсантів.
Також у цьому місці дислокується 92-га бригада, яка пройшла Іловайськ і Дебальцеве.
Військовослужбовці, яким показали скандальне відеозвернення, запросили 28-річну Яну приїхати “в гості” на передову, щоб пересвідчитися в тому, що війна триває.
Затримання завербованого військового
Днями контррозвдка СБУ затримала військовослужбовця Збройних сил України за підозрою у роботі на бойовиків “ДНР”.
Встановлено, що чоловік збирав різну інформацію про ЗСУ для подальшої передачі своїм кураторам.
Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України.
Йому загрожує від восьми до 15 років в’язниці.