В Киеве наградили финалисток общенационального конкурса эссе Наука – це вона

В Киеве состоялся благотворительный вечер с участием первой леди Украины Елены Зеленской. На мероприятии наградили юных девушек-финалисток всеукраинского конкурса эссе Наука – це вона, и провели благотворительный аукцион, в ходе которого собрали средства на образовательные гранты победительницам. Первая леди на панельной дискуссии обсудила проблемы социального равенства с девочками, общественными активистками.

Конкурс эссе проводился среди девушек в возрасте от 14 до 21 года. Писали они об одной из 12 предложенных выдающихся украинских женщин-ученых, в своих работах рассказывали об их достижениях, влиянии на науку, о том, как эти женщины вдохновляют других. Из 561 работы опытное жюри выбрало 12 победительниц.

Девушек награждали гости мероприятия – иностранные дипломаты, среди которых послы Дании и Швеции, представители международных организаций, в частности глава представительства НАТО, а также журналисты и представители бизнеса.

Президент Европейской ассоциации программной инженерии и IT-предприниматель Владислав Савченко наградил финалистку Елизавету Лазареву. Девушка победила с эссе о докторе физико-математических наук Елене Ванеевой. Бизнесмен отметил, что именно эта работа нашла в нем наибольший отклик.

— Там были такие фразы, которые вызывают удивление, а иногда – слезы, — поделился со сцены Савченко о впечатлениях от эссе.

Он отметил, что стереотипы о “месте женщины – на кухне” – у нас в голове.

— На самом деле мы все равны. И я считаю, что мы вместе сможем победить эту проблему, которая мешает женщинам двигаться вперед, — отметил Савченко.

Бизнесмен в дополнение к подарку от организаторов преподнес победительнице графический планшет, чтобы девушка могла совершенствовать навыки в своем любимом деле – 3D-моделировании.

Гран-при конкурса, $35,9 тыс. на обучение в любом учебном заведении мира, получила Анастасия Суворова из Киева за эссе об орнитологе Наталии Атамась.

— Большую часть этой суммы собрали на благотворительном аукционе. Бизнесмены боролись за 12 портретов украинских женщин-ученых, написанных известными иллюстраторами, и еще несколько уникальных лотов, среди которых был ужин с Дмитрием и Еленой Борисовыми и украшение от Guzema Fine Jewelry, – рассказал инициатор проекта STEM is FEM, основатель венчурной студии Pawa и технологической компании Roosh Tech Сергей Токарев.

Наука – це вона – масштабный просветительский арт-проект благотворительной образовательной организации STEM is FEM, созданный при поддержке ООН Женщины в Украине и Детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной кампании UN Women Поколение равенства, нацеленной на достижение равноправия в мировом сообществе.

STEM is FEM – благотворительный образовательный проект, инициированный основателем компании по поддержке стартапов Roosh Tech Сергеем Токаревым, который популяризирует STEM-специальности среди украинских школьниц и борется с гендерными предубеждениями в технических профессиях.