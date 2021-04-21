За 15 лет количество женщин в STEM в Канаде выросло втрое – Лариса Галадза на STEM is FEM

STEM is FEM познакомил украинских девушек с фармакологией. Именно этой, актуальной сегодня, дисциплине был посвящен десятый модуль образовательного проекта.

Среди мотивирующих спикеров в этот раз в модуле принимала участие Чрезвычайный и Полномочный посол Канады в Украине Лариса Галадза. Посол отметила, что в ее стране гендерное равенство является ключевой задачей, ведь равенство в любой отрасли приводит к увеличению ее производительности.

— Все человечество выигрывает, когда и женщины, и мужчины участвуют в развитии. А STEM – это ключевая сфера. С 2005 года Канада прилагает большие усилия, чтобы повысить количество женщин в STEM. С тех пор их количество выросло в три раза, но даже несмотря на это женщины все еще не составляют даже 30% от общего количества представителей технических специальностей. К 2030 году планируем достичь этих 30%, – рассказала Лариса Галадза.

Мотивационные спикеры STEM is FEM не только учат слушательниц гендерному равенству и выбору специальностей, несмотря на социальные предубеждения и стереотипы, но и делятся лайфхаками собственного успеха.

Креативный директор агентства стратегических коммуникаций TRUMAN, соавтор англоязычного новостного проекта KYIV NOT KIEV Татьяна Гайдук посоветовала девушкам стараться как можно скорее выбирать себе специальность, но и не волноваться, если осознание не приходит сразу.

— Я поняла, чем хочу заниматься, только в 24 года. Я вам завидую, ведь если вы в таком сообществе, как STEM is FEM, то это значит, что вы уже серьезно об этом задумываетесь. Прекрасно сразу знать, чего ты хочешь, и такие проекты дают возможность определиться. Но не знать — это тоже нормально. Успех не знает гендерных или возрастных ограничений. Есть только один универсальный совет: пока вы не определились с конкретной специальностью — учите английский. Для STEM он особо важен, – говорит Татьяна.

Инициатор STEM is FEM, инвестор Сергей Токарев отметил, что этот модуль был для него особенным, ведь вопросы здоровья для него очень близки.

— Показать, что фармакология – отрасль, которая доступна как мужчинам, так и женщинам –лучшая инвестиция в будущее. Это инвестиция в здоровое общество. Гендерное равенство действительно приносит пользу каждой отрасли. Многие из девушек уже сейчас проявляют незаурядные способности в биологии и понимании того, как работают лекарства. Уверен, знания и знакомства, полученные на модуле, помогут им увереннее шагать к своей цели стать фармакологами и создавать лекарства, спасать жизни людей, – подчеркнул Сергей Токарев.

Образовательный проект STEM is FEM

STEM is FEM – социальный образовательный проект, призванный мотивировать украинских школьниц выбирать STEM-специальности. В рамках проекта проводятся многочисленные бесплатные образовательные мероприятия: учебные модули, вебинары, мастер-классы. Узнать больше о других событиях можно на сайте проекта или на официальных страницах в соцсетях Facebook и Instagram.

В этой сфере задействован очень широкий круг специалистов: от техников, создающих фармакологическое оборудование, биологов и химиков, разрабатывающих лекарства в лабораториях, до маркетологов, которые разрабатывают упаковки и проводят рекламные кампании медикаментов.