У Києві нагородили фіналісток загальнонаціонального конкурсу есе Наука – це вона

У Києві відбувся благодійний мистецько-науковий вечір за участю першої леді України Олени Зеленської. На заході нагородили юних дівчат – фіналісток всеукраїнського конкурсу есе Наука – це вона, провели благодійний аукціон, під час якого зібрали кошти на освітні гранти переможницям. Перша леді на панельній дискусії обговорила проблеми соціальної рівності з дівчатами, громадськими активістками.

Конкурс есе проводився серед дівчат віком від 14 до 21 року. Писали вони про одну із 12 запропонованих видатних українських жінок-вчених, у своїх роботах розповідали про їхні досягнення, вплив на науку, про те, як ці жінки надихають інших. З 561 роботи досвідчене журі обрало 12 переможниць.

Дівчат нагороджували гості заходу – іноземні дипломати, серед яких посли Данії та Швеції, представники міжнародних організацій, зокрема голова представництва НАТО, а також журналісти та представники бізнесу.

Президент Європейської асоціації програмної інженерії та ІТ-підприємець Владислав Савченко нагородив фіналістку Єлизавету Лазарєву. Дівчина перемогла з есе про доктора фізико-математичних наук Олену Ванєєву. Бізнесмен зауважив, що саме ця робота знайшла в ньому найбільший відгук.

— Там були такі фрази, які викликають подив, а інколи – сльози, – поділився зі сцени Савченко про враження від есе.

Він наголосив, що стереотипи про “місце жінки – на кухні” – у нас в голові.

— Насправді ми всі рівні. І я вважаю, що ми разом зможемо перемогти цю проблему, яка заважає жінкам рухатися вперед, – наголосив Савченко.

Бізнесмен на додаток до подарунка від організаторів презентував переможниці графічний планшет, аби дівчина могла вдосконалювати навички у своїй улюбленій справі – 3D-моделюванні.

Гран-прі конкурсу, $35,9 тис. на навчання у будь-якому навчальному закладі світу, отримала Анастасія Суворова із Києва за есе про орнітолога Наталію Атамась.

— Більшу частину цієї суми зібрали на благодійному аукціоні. Бізнесмени боролися за 12 портретів українських жінок-науковців, написаних відомими ілюстраторами, та ще декілька унікальних лотів, серед яких була вечеря із Дмитром та Леною Борисовими та прикраса від Guzema Fine Jewelry, – розповів ініціатор проекту STEM is FEM, засновник венчурної студії Pawa та технологічної компанії Roosh Tech Сергій Токарєв.

Наука – це вона – масштабний просвітницький арт-проект благодійної освітньої організації STEM is FEM, створений за підтримки ООН Жінки в Україні та Дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ) в рамках глобальної кампанії UN Women Покоління рівності, що націлена на досягнення рівноправ’я у світовому суспільстві.

STEM is FEM – благодійний освітній проект, ініційований засновником компанії з підтримки стартапів Roosh Tech Сергієм Токарєвим, що популяризує STEM-спеціальності серед українських школярок та бореться із гендерними упередженнями у технічних професіях.