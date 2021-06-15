В зоне Операции объединенных сил двое военнослужащих получили осколочные ранения из-за взрыва неизвестного устройства.

Об этом сообщило Оперативно-тактичне угруповання Схід на своей странице в социальной сети Facebook.

Военных доставили в лечебное учреждение, в котором им предоставили всю необходимую медицинскую помощь. По данным ОТУ Схід, один боец ​​находится в удовлетворительном состоянии, у другого — состояние средней тяжести.

На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ. Все обстоятельства происшествия выясняются.

НЗФ на Донбассе

Во время саммита НАТО 2021 лидеры Североатлантического альянса призвали Российскую Федерацию прекратить поддерживать незаконные вооруженные формирования (НВФ) на Донбассе.

Также страны — участники НАТО требуют от РФ отказаться от наращивания войск возле украинских государственных границ и в Черном море.

Они подчеркнули, что полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ и осуждают аннексию Крыма.