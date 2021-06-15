У зоні Операції об’єднаних сил двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення через вибух невідомого пристрою.

Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання Схід на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Військових доставили до лікувального закладу, в якому їм надали всю необхідну медичну допомогу. За даними ОТУ Схід, один боєць перебуває у задовільному стані, в іншого – стан середньої тяжкості.

На місті події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ. Всі обставини події з’ясовують.

НЗФ на Донбасі

Під час саміту НАТО 2021 лідери Північноатлантичного альянсу закликали Російську Федерацію припинити підтримувати незаконні збройні формування (НЗФ) на Донбасі.

Також країни – учасники НАТО вимагають від РФ відмовитися від нарощування військ біля українських державних кордонів та у Чорному морі.

Вони наголосили, що повністю підтримують суверенітет та територіальну цілісність України у межах міжнародно визнаних кордонів та засуджують анексію Криму.