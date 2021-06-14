Россия должна прекратить поддерживать боевиков на Донбассе — НАТО

На саммите НАТО 2021 Россию призвали прекратить поддерживать вооруженные формирования на Востоке Украины и отказаться от наращивания войск в Черном море.

Также страны — участницы Альянса требуют от России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии и прекратить милитаризацию этих регионов.

— Мы призываем Россию прекратить поддерживать конфликт обеспечением финансовой и военной поддержки военных формирований на Востоке Украины. Мы подтверждаем нашу полную поддержку специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Украины и подчеркиваем важность обеспечения полного и безопасного доступа для нее по всей территории, — говорится в итоговом заявлении саммита Альянса.

Читайте Стефанишина назвала возможные сроки вступления Украины в НАТО

Также Россию призвали прекратить наращивать военную активность в Черном море и прекратить препятствовать доступу к Азовскому морю и украинским портам.

Кроме того, лидеры стран НАТО в очередной раз подчеркнули, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах международно признанных границ и осуждают аннексию Крыма. В то же время они призвали Россию вывести войска, которые она разместила в Украине, Грузии и Молдове без их согласия.

Вступление Украины в НАТО

На саммите НАТО 14 июня подтвердили обещание принять Украину в Альянс. Но для этого нужно и дальше идти путем реформ.

Также страны Альянса заверили, что и впредь будут оказывать Украине практическую поддержку в реформировании сектора обороны и безопасности.

Источник: НАТО