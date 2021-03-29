Україна знизила темпи експорту зерна та станом на 29 березня вивезла 34,8 млн тонн зернових та зернобобових культур.

З цієї кількості країна експортувала 14,5 млн тонн пшениці, 15,9 млн тонн кукурудзи та 4,08 млн тонн ячменю.

– На сьогодні спостерігається деяке зниження темпів експорту зернових культур… Ми прогнозуємо, що темп експорту буде вирівняний, – зазначив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Водночас, за його словами, нині жодних ризиків щодо наявності пшениці і кукурудзи на українському ринку немає.

Падіння ВВП України

За останній рік Україна показала не найгірші економічні показники.

Прогнозувалося падіння ВВП України на рівні 7,7%, однак він скоротився лише на 4%.

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