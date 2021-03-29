PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубник |

Україна скоротила експорт зернових культур – Мінекономіки

Україна знизила темпи експорту зерна та станом на 29 березня вивезла 34,8 млн тонн зернових та зернобобових культур.

зерно

З цієї кількості країна експортувала 14,5 млн тонн пшениці, 15,9 млн тонн кукурудзи та 4,08 млн тонн ячменю.

– На сьогодні спостерігається деяке зниження темпів експорту зернових культур… Ми прогнозуємо, що темп експорту буде вирівняний, – зазначив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Водночас, за його словами, нині жодних ризиків щодо наявності пшениці і кукурудзи на українському ринку немає.

Падіння ВВП України

За останній рік Україна показала не найгірші економічні показники.

Читайте
Олія по 50 грн, а сало по 200 грн: чому в Україні різко здорожчали продукти

Прогнозувалося падіння ВВП України на рівні 7,7%, однак він скоротився лише на 4%.

Більше економічних новин України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Мінагрополітики

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка