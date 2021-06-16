В июне 2021 года украинцы празднуют несколько важных дат, в том числе большой религиозный праздник — День Святой Троицы, который приходится на 20 число.

В связи с тем, что праздник выпадает на воскресенье, дополнительный выходной переносится на следующий день.

Таким образом, 19, 20 и 21 июня являются выходными днями, что принесет определенные изменения в график работы некоторых структур.

График работы банков тоже меняется, поскольку 21 июня является государственным выходным, отделения не будут работать с 19 до 21 июня включительно.

Система автоматических платежей НБУ будет работать в режиме 23/7. Это означает, что 21 июня вы можете осуществлять межбанковские платежи, но отображаться они будут уже следующим днем.

Также стоит обратить внимание на то, что каждый банк имеет право самостоятельно определять график работы в выходные дни, в соответствии с потребностями клиентов.

Выходные в июне 2021

Троица — не единственный праздник в июне, на который украинцы получат дополнительный выходной день.

Чтобы узнать, сколько украинцы будут отдыхать в июне, читайте материал Фактов ICTV.